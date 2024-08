Gabriel Medina sofre com falta de ondas e vai disputar o bronze nos Jogos Olímpicos

A disputa começou tensa com uma batalha na remada para ver quem começaria com a prioridade da bateria. O brasileiro e Jack Robinson remaram lado a lado nos primeiros minutos, e o australiano abriu com uma nota 4.50 depois de acertar boas manobras de backside. Logo atrás, Medina veio em uma melhor ainda. Acertou manobras fortes na parede da onda e fez 6.33, assumindo a liderança momentânea.

Jack, com a prioridade da bateria, deu sorte de vir a melhor onda do dia até aquele momento. O australiano achou um ótimo tubo e tirou a maior nota da disputa: 7.83. Medina, que passou a ter o direito de escolha das ondas, ficou esperando. Esperou mais um pouco e nada de onda. O mar não ofereceu oportunidade ao brasileiro por mais de 10 minutos, e o tricampeão mundial não teve chance de virar a bateria, pegou apenas uma onda na disputa. Jack Robinson avançou e vai enfrentar Kauli Vaast – vencedor da primeira bateria da semifinal masculina – na disputa pela medalha de ouro.

Semifinal