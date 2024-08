Gladson anuncia isenção de IPVA para veículos novos adquiridos a partir do primeiro dia da Expoacre

O governador Gladson Cameli anunciou nesta terça-feira (27), durante vídeo institucional nas redes sociais do governo do Estado, um novo benefício fiscal para os cidadãos. A medida consiste na isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos novos adquiridos durante o período da Expoacre.

A isenção começará a valer no sábado, 31, data de abertura da Expoacre, e permanecerá em vigor até o dia 20 de setembro.

Assim como o modelo do ano passado, o benefício será aplicável exclusivamente ao primeiro emplacamento de veículos automotores comprados em concessionárias do estado ou intermediados por essas empresas.

O objetivo do governo é estimular a economia local, promovendo a venda de veículos, impulsionando o comércio e gerando empregos e renda para a população acreana. A medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira e será sancionada em lei estadual, com publicação prevista para a edição extra do Diário Oficial do mesmo dia.