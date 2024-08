Gladson Cameli participa de solenidade de promoção da Polícia Militar do Acre

O governador Gladson Cameli esteve presente na manhã desta sexta-feira, 30, na solenidade de promoção de praças e oficiais da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), realizada no auditório do Centro Universitário Estácio-Unimeta, em Rio Branco. O evento, que marcou a ascensão de 35 policiais, tanto da capital quanto do interior, foi um momento de emoção para os promovidos e seus familiares, reforçando o compromisso do governo estadual com a valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública.

Em seu discurso, o governador Cameli destacou a importância do ato, enaltecendo o valor humano e profissional de cada militar presente. Ele expressou sua gratidão ao comandante da Polícia Militar, coronel Luciano Dias, além de agradecer a todos os militares e à equipe econômica do governo que contribuíram para a realização das promoções.

“O nosso governo encontrou uma forma de corrigir os 20 anos de negligência contra a Polícia Militar, multiplicando significativamente o número de profissionais promovidos. Se não fazemos mais, é porque temos restrições legais. Mas garanto que a nossa Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros têm um governo que está presente e operante pela categoria”, afirmou Cameli.

O governador também ressaltou a importância da Polícia Militar como guardiã da sociedade, pedindo que os policiais continuem sendo referência no combate à criminalidade e na defesa dos cidadãos acreanos. No evento, o governador ainda reforçou seu compromisso com a máquina pública para buscar alternativas que levem a redução do interstício da PMAC, uma pauta de grande estima para a corporação.

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Luciano Fonseca, reforçou a importância das promoções para a corporação e a continuidade do objetivo governamental de valorizar os profissionais de segurança pública. “É um momento especial na carreira de cada um deles, com seus familiares aqui presentes. Ficamos muito felizes com a presença do governador, trazendo boas notícias para a valorização da nossa tropa”, destacou.

A solenidade reafirma o compromisso do governo do Estado com a segurança pública, destacando o papel fundamental dos policiais militares na manutenção da ordem e na proteção da população acreana.