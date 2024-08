Gleici revela detalhes exclusivos sobre novo filme no Acre e futuro no cinema em entrevista nacional

A atriz e ex-BBB Gleici Damasceno, de 29 anos, falou sobre seus próximos projetos no cinema acreano. Em entrevista ao O Globo, nesta quarta-feira (07), ela contou que seu próximo filme “Maria da Liberdade – A Santa do Rio dos Pássaros” contará a história de três mulheres chamadas “Maria” em um seringal do interior do Acre.

O filme, ainda sem previsão de lançamento, será um documentário. Sem se conhecer, as três personagens principais esbarram em um batelão em direção à região em busca de milagres.

“A produção aborda os milagres feitos por uma menina no antigo Seringal Liberdade, e desde então opera curas misteriosas no Acre”, dizem Maria Guimarães e Patrícia Dias, entrevistadoras de Gleici.

Noites Alienígenas

Gleici também relembra a trajetória do “Noites Alienígenas” nas premiações. O longa-metragem está concorrendo, atualmente, ao Prêmio Grande Otelo em sete categorias, incluindo Melhor Filme no júri popular:

“É um filme muito importante, porque mostra a Amazônia a partir do olhar de quem vive nela. E isso é fundamental, precisamos ter cada vez mais espaço para contar histórias reais da floresta. Esse filme é um marco para o nosso cinema e concorrer ao Prêmio Grande Otelo mostra a qualidade do trabalho, conto com o voto de todos”, afirma Gleici.