Governador aproveita dia ensolarado em igarapé: “Nada como uma pausa em meio à natureza!”

Que o calor está assolando o Acre, todo mundo sabe, mas aqueles que têm a sorte de estar perto de um balneário podem se refrescar.

Quem aproveitou para matar o calor foi o governador Gladson Cameli junto do deputado estadual Nicolau Júnior e do secretário Paulo Roberto Correia neste sábado (24).

Os clique foram feitos no Igarapé Preto, ponto turístico de Cruzeiro do Sul, cidade natal de Gladson.

“Depois de uma longa caminhada, aproveitei o dia ensolarado e a companhia do governador Gladson Cameli e do secretário Paulo Roberto Correia para curtir no Igarapé Preto, nosso cartão-postal”, escreveu Nicolau nas redes sociais.