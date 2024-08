Governo emite alerta sobre fake news envolvendo Expoacre 2024; entenda

Expoacre 2024 está chegando e criminosos têm tentado aplicar golpes, cobrando por divulgação e vendendo ingressos falsos, entre outros crimes virtuais. Várias contas falsas relacionadas ao evento foram identificadas, mas apenas as redes sociais do governo do Estado divulgam informações oficiais.

“A Secom trabalha de forma integrada, seja com reportagens, com os conteúdos das redes sociais, transmissão ao vivo e rádios públicas, tudo para levar à população informação de qualidade e credibilidade, e o hotsite vai facilitar esse acesso, disponibilizando em um só lugar todas as reportagens do evento”, ressalta Nayara Lessa, secretária de Comunicação.

Como se prevenir

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) disponibiliza um hotsite no site da Agência de Notícias do Acre, com a programação completa da Expoacre 2024, maior feira de negócios e entretenimento do Acre, organizada pelo Sebrae/AC e pelo governo do Estado.

Para combater as contas falsas, o governo está trabalhando com as autoridades policiais e orienta a população a não cair em golpes.

Caso isso aconteça, o cidadão deve registrar boletim de ocorrência em qualquer delegacia ou pela Delegacia Virtual.