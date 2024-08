Governo lança edital de chamamento público para Galpão do Empreendedorismo na Expoacre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 20, um processo de seleção para participação de empreendimentos que desejam comercializar e expor produtos no Galpão do Empreendedorismo, na Expoacre 2024, edição Rio Branco. O evento acontece entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro, no Parque de Exposições Wildy Viana, na capital.

As inscrições podem ser feitas entre esta terça-feira, 20, e a sexta-feira, 23, das 8h às 15h, presencialmente, na Casa do Empreendedorismo, localizada na rua João Donato, 125 – Centro; ou por e-mail, com o envio da ficha de inscrição, em formato PDF, e dos documentos exigidos para o endereço eletrônico: [email protected]. Neste último caso, é importante utilizar o seguinte assunto: Inscrição Expoacre 2024; e no corpo do e-mail informar o nome completo do interessado.

“O empreendedorismo é um dos setores importantes de comercialização e negócios durante a Expoacre. O nosso objetivo é garantir que os empreendedores tenham espaço no evento e que possam firmar novas negociações e vendas durante os nove dias de festa”, destacou o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Podem participar da seleção representantes dos segmentos de artesanato e trabalhos manuais, para exposição e comercialização de produtos, incluindo artesãos individuais, trabalhadores manuais, artesãos indígenas, produtores de gêneros alimentícios que estivem em conformidade com o edital. O resultado dos selecionados será divulgado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira, 26. Uma reunião preparatória acontecerá no dia 29.

Segundo a diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Muniz, o Galpão do Empreendedorismo está investindo em estruturas modernas para garantir conforto e melhor qualidade de entrega ao público: “O Galpão do Empreendedorismo, esse ano, tem um grande diferencial que é uma estrutura toda nova, pensada para os empreendedores ficarem mais confortáveis e atenderem melhor o seu público”, disse.

Novidade neste ano, o Empreendedorismo da Sete também contará com dois ambientes de comercialização: “No Galpão do Empreendedorismo nós teremos artesanato, trabalhos manuais, produtos reciclados, jardinagem e a nossa famosa praça de alimentação, com pratos típicos, bem regionais, com ingredientes que utilizam tucupi, macaxeira, banana frita, e nós teremos também um outro espaço reservado ao artesanato, que é uma exposição da Casa do Artesanato Acreano”, destacou a diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Muniz.

Para participar é preciso ter, pelo menos, 18 anos de idade no ato da inscrição; possuir cadastro no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), para artesão individual e indígena; ter empresa ativa que pode ser Cooperativa, Micro Empreendedor Individual (MEI) ou Micro Empreendedor (ME) para trabalhador manual individual; possuir Cadastro Individual do Beneficiário. Além disso, é necessário preencher o formulário de inscrição e apresentar os seguintes documentos:

Se artesão individual, indígena ou trabalhador manual:

a) Cópia da Carteira do Sicab;

b) Cópia do RG e CPF ou CNH (frente e verso);

c) Cópia do CNPJ (para trabalhador manual);

d) 3 (três) fotos das peças artesanais que pretende comercializar em forma impressa ou arquivo de imagem enviado por e-mail.