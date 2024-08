Governo Lula quer ampliar horário de atendimento das UBS no Acre até as 22h

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (8), que em 2024, promoveu um aumento de 28% no financiamento da Atenção Primária, em relação a 2023. A pasta informou ainda que o repasse previsto neste ano é de R$ 35 bilhões.

De acordo com a nota técnica do Ministério, com os novos recursos, será possível ampliar o horário de atendimento da Unidades Básicas de Saúde até as 22h, em todo o país.

O Governo Lula ainda traçou metas que deverá criar, por ano, 2.418 Equipes de Saúde da Família, 3.002 Equipes de Saúde Bucal e 4.167 equipes multiprofissionais.

O Acre possui 1.419 estabelecimentos de saúde, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBSs), hospitais, policlínicas, entre outros, a população tem acesso a uma série de serviços, que vão desde a prevenção até o diagnóstico e tratamento especializado.

Além da promoção dos cuidados regulares, a pasta também oferece orientações sobre a adoção de hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas, para garantir uma vida mais equilibrada e saudável.