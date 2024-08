Governo prepara força-tarefa para colocar nova bandeira no mastro da Gameleira

Após o incidente com fortes ventos que fez com que a bandeira do Acre ficasse presa no mastro da Gameleira no último domingo (4), a equipe do Corpo de Bombeiros, com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), concluiu a retirada da bandeira do Acre do mastro.

Segundo o Governo do Acre, que explicou a situação em nota, a bandeira ficou danificada devido à chuva e a uma ventania, sendo necessário o hasteamento de uma nova bandeira, com motorização específica.

“Devido a complexidade do trabalho, que requer a segurança dos profissionais envolvidos, os serviços devem ser concluídos nos próximos dias, garantindo o retorno da bandeira ao seu espaço oficial: o alto do mastro da Gameleira”, diz a nota.

Veja a nota na íntegra:

O governo do Estado do Acre informa que a equipe do Corpo de Bombeiros, com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), concluiu a retirada da bandeira do Acre do mastro da Gameleira nesta quinta-feira, 8.

A bandeira do Acre ficou presa no mastro no último domingo, 4, em um incidente que a danificou devido à chuva e a uma ventania, sendo necessário o hasteamento de uma nova bandeira, com motorização específica.

Devido a complexidade do trabalho, que requer a segurança dos profissionais envolvidos, os serviços devem ser concluídos nos próximos dias, garantindo o retorno da bandeira ao seu espaço oficial: o alto do mastro da Gameleira.

Governo do Acre

Secretaria de Estado de Comunicação