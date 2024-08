Graciele Lacerda rebate vitória de Amabylle Eiroa na Justiça

Depois de Amabylle Eiroa comemorar a vitória na Justiça contra Graciele Lacerda, a noiva de Zezé Di Camargo veio a público para rebater a declaração da esposa de Igor Camargo. Segundo a musa fitness, assim que a sentença for publicada, as pessoas “vão ver quem mente”.

“Assim que o juiz publicar a sentença eu venho conversar com vocês sobre fatos. Afinal de contas, ‘conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará!’. João 8:23”, publicou num story do Instagram.

Porém, ao se deparar com o comentário de uma internauta alegando que Amabylle sempre teve razão, Graciele não se conteve:

“Espera que vou publicar a sentença. Aí vocês vão ver quem mente”, reagiu depois de se contestada: “Com a justiça tendo sido feita, está claro quem está errado! Só os cegos não veem”.

Nessa segunda-feira (5/8), Eiroa festejou que o imbróglio contra a influenciadora, depois de descobrir um perfil fake para difamá-la, conhecido como Priscila Dantas. Havia chegado ao fim:

“A tão esperada vitória no processo criminal que colocaram contra mim e contra o Igor chegou. A Justiça foi feita. Há quase um ano, eu e Igor enfrentamos um processo repleto de mentiras e tentativas de camuflar a única verdade dos fatos do fake Priscila Dantas”, ressaltou.

Amabylle continuou: “Durante esse período, esperaram estrategicamente que eu recebesse uma medida cautelar e, então, iniciaram uma força tarefa através de comentários, postagens, stories e matérias televisivas mentirosas, sabendo que eu não teria a chance de me defender”.

No desabafo, Amabylle Eiroa celebrou. “Não existe mais julgamento e ‘achismos’. A Justiça deu o veredicto, e eu fui vitoriosa nos crimes que tentaram me imputar de forma mentirosa. Inclusive, tentar imputar crimes em pessoas inocentes é algo muito grave e revoltante, mas hoje, a justiça finalmente prevaleceu. O Ministério Público esclareceu que não houve qualquer crime, afirmando que eu estava apenas me defendendo de um conflito familiar”, reforçou.

E lembrou que o inquérito policial da outra parte não houve indiciamento por falta de materialidade; “A verdade emergiu clara e incontestável, dissipando as sombras das falsas alegações! Naquela época, em um momento de extrema exaltação, enviei uma mensagem no WhatsApp para a pessoa em questão, repleta de xingamentos. Hoje sinto um profundo alívio. Nossa integridade e moralidade foram restauradas e a justiça prevaleceu, mesmo diante das mais sombrias tentativas de engano”, finalizou Amabylle Eiroa.