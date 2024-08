Grávida, Duda Reis compra chupetas de grife com cristais; veja o valor

A influenciadora Duda Reis visitou a loja de bebês Macro Baby, em Orlando, nos Estados Unidos. Grávida de sua primeira filha com Du Nunes, a atriz comprou duas chupetas da marca de cristais Swarovski e os valores impressionaram.

Elas custam entre US$ 60 e US$ 80 cada uma, totalizando uma média de R$ 343 a R$ 458 por item. “Vocês têm dúvidas que eu comprei? Comprei duas lindas!”, contou ela no Instagram.

Além do modelo clássico com cristais prateados, a marca também tem chupetas com cristais azuis, rosas, dourados e brancos, conforme a atriz mostrou em suas redes sociais.

A lista de compras de Duda Reis ainda incluiu um sapato da Michael Kors de US$ 40, o equivalente a R$ 228, roupas e laços para a filha.

Essa não foi a primeira vez que Duda Reis visitou a loja em Orlando. Aos 17 anos, a influenciadora esteve no local e visitou a maternidade de bonecas, onde adotou uma bebê reborn e a apelidou de Aurora – mesmo nome que deu à filha.

“É uma experiência muito nova. Fiquei chocada com cada detalhe dos produtos; a maternidade é, de fato, um mundo à parte. Há 6 anos, eu vim nesta loja com algumas amigas e coloquei o nome de uma boneca de Aurora. Isso foi inacreditável, porque desde pequena eu já tinha esse nome em mente”, falou ela.