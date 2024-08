GTA, Persona e mais jogos estão até 90% mais baratos; confira

As promoções do Dia Internacional do Gamer são a oportunidade perfeita para economizar em alguns dos jogos mais populares da atualidade. Os consoles da Sony chamam a atenção com descontos em Star Wars Jedi: Survivor, GTA 5, Hi-Fi Rush e Assassin’s Creed Valhalla, que é o lançamento mais recente da série principal até a chegada de Assassin’s Creed Shadows, em novembro. Veja os destaques: