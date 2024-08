Homem é atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Sena Madureira; veja vídeo

Um acidente de trânsito ocorreu na Rua Maranhão, na baixada do Cristo Libertador, em Sena Madureira, na noite desta terça-feira (6). A vítima, identificada como “Belo” e residente no bairro Cristo Libertador, estava a pé saindo de um estabelecimento comercial quando tropeçou e foi atropelada por uma caminhonete. O motorista do veículo não parou para prestar socorro e evadiu-se do local.

“Belo” havia passado o dia em uma praia às margens do rio Iaco e estava retornando para casa no momento do acidente. A vítima faz uso de medicação controlada devido a ferimentos anteriores, resultantes de um ataque com facadas que deixou sequelas permanentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e imagens do resgate mostram o atendimento à vítima no local. Até o momento, não há informações adicionais sobre possíveis fraturas ou o estado de saúde de “Belo”. As autoridades continuam as investigações para localizar o motorista da caminhonete e determinar as circunstâncias exatas do acidente.

Veja o vídeo: