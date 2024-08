Homem é condenador por dar golpe em tio em compra de gado; sobrinho terá que devolver mais de R$ 90 mil

No interior do Acre, no município de Capixaba, um homem foi condenado a devolver R$ 105,5 mil pagos em compra de gado, que não foi entregue. Segundo o processo, o sobrinho foi contratado pelo tio para auxiliar na compra e venda de gado, mas o homem enganou o próprio tio e uma outra pessoa, quando se passou por uma produtora rural que vendia gado para conseguir o pagamento das vítimas.

A informação foi divulgada pelo g1 Acre, que disse ainda que mais duas mulheres foram condenadas por emprestas suas contas bancárias para receber os valores pagos pelas vítimas. As mulheres devem ressarcir os valores que passaram pelas contas.

O juiz de Direito, Bruno Perrotta, titular da Vara Única da Comarca de Capixaba, analisou o caso e estabeleceu que o valor deve ser reparado, considerando a participação individual de cada pessoa. Por isso, uma das mulheres deve devolver o valor de R$ 850 e a outra de R$ 10,3 mil, que são os valores que receberam e repassaram para o homem.

O homem, que foi condenado à revelia – quando o réu é comunicado oficialmente do processo, mas não se defende –, deverá pagar o valor de R$ 94,3 mil.