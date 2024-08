Homem ‘enche o saco’ de traficante pedindo drogas e recebe ‘disciplina’ de facção em Rio Branco

Jorge Henrique Ferreira Barbosa, 50 anos, foi vítima de agressão física na noite desta quinta-feira (22), após ser submetido a uma “disciplina” imposta por uma facção criminosa por estar pedindo drogas em uma boca de fumo. O fato aconteceu na rua Valdomiro Lopes, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jorge Henrique é usuário de entorpecentes e estaria pedindo droga em uma boca de fumo no bairro. Extremamente estressado, o traficante ordenou que membros de uma facção criminosa aplicassem uma “disciplina” na vítima.

O homem foi agredido com golpes de ripa na cabeça e recebeu uma facada no braço direito. Após a agressão, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Jorge Henrique à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde ele deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais civis e militares não foram acionados para esta ocorrência.