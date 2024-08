Homem fura garganta ao comer asa de frango supostamente desossada

Um homem ficou com a garganta furada depois de comer uma asinha de frango supostamente desossada. O americano Michael Berkheimer não percebeu que havia engolido um osso de 4 centímetros, que acabou perfurando o esôfago dele e causando uma série de complicações de saúde.

O caso ocorreu em 2016 e levou o homem a processar o restaurante que havia vendido o frango como desossado. A decisão judicial sobre o assunto saiu no último dia 31 e absolveu o restaurante, pois acatou o argumento de que “desossado” pode ser considerado apenas uma técnica de cozimento e não um tipo de carne.

Em entrevistas sobre a decisão dos juízes, o morador dos Estados Unidos lembrou o acidente. Michael disse que sentiu algo preso em sua garganta, mas só procurou o hospital dias depois, quando começou a sentir febre.

Os exames de imagem realizados apontaram que ele tinha um osso perfurando sua garganta, que fazia com que os alimentos ingeridos por ele caíssem diretamente na cavidade torácica, enchendo de comida os arredores do coração e do pulmão dele.

“Um bolo de comida e de bactérias havia se formado perto do meu coração e já tinha o tamanho de uma bola de tênis. Aquilo me traumatizou para sempre”, lembrou o ex-treinador de hóquei, em entrevista à Fox19.

Por culpa do acúmulo de comida, ele teve um ataque cardíaco e passou por cirurgias para limpeza da caixa torácica e reparos do esôfago. O homem ficou dois meses hospitalizado e segue sofrendo consequências, como capacidade pulmonar reduzida.

Decisão Judicial

As chamadas asinhas sem osso que ele pediu são uma espécie de nugget preparado de forma artesanal pelo restaurante que Michael costumava frequentar.

Ele perdeu o processo contra o estabelecimento por um placar apertado no tribunal do estado de Ohio, 4-3. A decisão da maioria foi que os restaurantes podem escolher nomes fantasia para seus pratos, como os “dedos de frango” (chicken fingers), que não são necessariamente representativos do que será servido.