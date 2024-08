Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

O bem e o mal

Data estelar: Marte e Júpiter em conjunção, Mercúrio reingressa em Leão.

Apesar de todas as discussões que relativizam os conceitos de bem e mal, há um único parâmetro universal para ser referência, e essa verdade os torna absolutos, ou muito menos relativos a posturas individuais do que gostaríamos que fossem.

O bem é o que produz efeitos auspiciosos para o maior número possível de pessoas e de ingredientes da natureza, tanto quanto o mal é aquilo que produz distorções e adversidades para muitos, pelo mero fato de ter sido empreendido tendo em vista um benefício particular, em detrimento do que poderia ter sido feito em nome da maioria.

Assim vemos que o mal, apesar de parecer oposto ao bem, não consegue se livrar desse, apenas o distorce através da apropriação indevida do que poderia e deveria ser distribuído para maior glória de todos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O bem e o mal são ativos em todas as pessoas, e mesmo que em nossa modernidade nos pareçam conceitos antigos e ultrapassados, é diante dessas correntes cósmicas que nossa mente é capaz de luzir o discernimento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os recursos materiais hão de servir para continuar pondo em marcha projetos de vida, sejam esses grandiosos ou pequenos, porque se o destino desses for a acumulação, o mundo inteiro perde com isso. Ninguém ganha, todos perdem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De uma forma ou de outra, é preciso você tomar iniciativas, porque se ficar esperando que as pessoas o façam por você, acabará perdendo a chance de colocar em marcha suas pretensões, do jeito que é do seu gosto.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tudo que você gostaria de fazer, mas que as circunstâncias não propiciam, é aquilo que você há de planejar melhor, sem contar para ninguém, porque cada opinião que as pessoas emitirem produziria dispersão.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

De vez em quando é necessário fazer coisas que dependem de instituições que, por sua vez, têm seu próprio e burocrático funcionamento. São coisas chatas, porém, necessárias, e é melhor encarar com boa vontade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Qualquer coisa que você fizer neste momento adquirirá ressonância maior do que a esperada. Portanto, seria ótimo se você conseguisse focar sua ação naquilo que seja mais aproximado de suas reais e verdadeiras pretensões.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seria ideal que as pessoas dialogassem, mas esse exercício anda raro nos dias de hoje, em que todo mundo se encerra no seu mundinho de argumentações e opiniões. Mesmo assim, vale a pena encontrar alguém com quem conversar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Para você não ficar mal na foto, é melhor investigar bem antes de tomar qualquer tipo de atitude prática que, uma vez tomada, não poderia ser retirada. É bem possível que nada seja o que parece. Investigar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As razões que as pessoas lhe apresentam são insofismáveis, mas sua alma ainda assim parece disposta a debater. Uma boa conversa sempre é enriquecedora, porém, discussões conflitantes só desgastam e empobrecem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora você precisa luzir seus talentos, fazendo muito melhor do que o habitual todas as tarefas que se apresentarem. Encarando o momento com boa vontade, você aprenderá a valorizar melhor todas suas qualidades.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Viver bem não é algo que deveria ser relegado aos finais de semana ou feriados, viver bem é o que deveria acontecer a cada dia de sua existência, tornando os maus momentos exceções dessa regra. Aí sim vale a pena!

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Fazendo o possível, você avançará bastante. Fazendo o ideal, você avançaria menos, porque as condições não são perfeitas. Apesar das imperfeições, haverá avanço se você se munir de boa vontade e fizer o necessário.