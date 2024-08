Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

MUITA TEORIA, POUCA PRÁTICA.

Data estelar: Lua cresce em Libra.

Nossa humanidade, evidentemente, teoriza muito e pratica pouco, ou seja, dá sermão de tudo quanto é jeito, mas não pratica o que predica, e sem ir mais longe para exemplificar, toma o caso de sabermos que a união nos torna mais fortes e eficientes, mas na prática semeamos divisão, desagregação, preconceitos e muito desprezo por aqueles com os quais nunca aceitaríamos qualquer tipo de união.

Como resultado, em nossas discussões teóricas, mas acaloradas, fazemos afirmações sábias, indiscutíveis, mas não nos atrevemos a experimentar aquilo que teorizamos, ficando todos na saia justa de termos de conceituar o mundo em que vivemos como uma entidade separada e distante de nossas práticas, algo que existe por sua própria natureza, e não como resultado do que fazemos ou deixamos de fazer.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem sempre as pessoas andam dispostas a seguir a corrente que você lhes propuser, mas de qualquer maneira isso não deveria contrariar sua espontaneidade. Continue sendo quem você é, e quem quiser, que siga você.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Estamos todos sempre ensimesmados demais com nossos problemas e anseios particulares, e dessa forma perdemos todos, porque não há como existir qualquer tipo de benefício individual em detrimento do bem do grupo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Parece óbvio, mas de vez em quando é preciso atualizar o que seja óbvio, e neste caso se trata de você se lembrar que a força do pensamento, sendo positiva, somente é capaz de criar ambiente favorável, mas não realizar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Por mais que as pessoas briguem para reivindicar a autoria das ideias, elas erram totalmente, já que simultaneamente as mesmas ideias são pensadas por inúmeras pessoas ao redor do planeta. De quem seria a ideia original?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Postergue suas pretensões, você não precisa acelerar nada nesta parte do caminho, mas encarar as dificuldades e impedimentos como um convite do destino para que, através de uma demora, você conheça outras possibilidades.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Neste momento seria melhor dispensar qualquer tipo de ajuda, porque ainda que essa provenha de pessoas muito bem intencionadas, isso não significa que essa ajuda seria tudo que sua alma precisa neste momento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas enchem a boca com bons conselhos, mas você precisa verificar se elas praticam o que predicam, porque se assim não for, seria sábio de sua parte descartar sumariamente os conselhos que elas oferecem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nem tudo é o que parece, porém, onde há fumaça há fogo também. É preciso você selecionar com sabedoria as atitudes que vai tomar agora, para não embaralhar um jogo que, se deixado andar no fluxo, vai proceder bem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A companhia das pessoas faz bem, só que não sempre, especialmente naquelas horas em que elas são tomadas por aquele frenesi de ficar comentando a vida alheia sem nem mesmo ter autoridade para isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça seu jogo com discrição e sabedoria, ciente de que os resultados seriam incertos e, por isso, seria melhor você fazer seu jogo, mas com total desapego pelos resultados, por amor ao jogo da vida unicamente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os equívocos que as pessoas cometem raramente são maldosos e intencionais, mas algumas vezes isso também acontece, e diante desse cenário distorcido sua alma precisa tomar algumas atitudes determinantes de contenção.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cuide para não agregar dificuldades ao seu caminho inadvertidamente, escolhendo fazer o que precisaria ainda de maior amadurecimento para ser encarado. Toda demora se mostrará benéfica neste momento.