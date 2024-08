Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

AS GUERRAS

Data estelar: Lua Vazia das 12h23 até 14h10

O mundo, essa entidade abstrata que é o somatório de tudo que nossa humanidade sente, pensa e faz, e que adquiriu vida própria de tanto o projetarmos para fora de nós, como se a criatura fosse independente do criador, vive agora momentos cruciais, porque cresce o convencimento de que seria necessário e aceitável que houvesse grandes guerras para decidir o destino de quem vai dominar a civilização.

Como esse mundo não é fora nem distante de nossas intimidades, se evitarmos cair na tentação de nos refestelar em impulsos autodestrutivos e nos focarmos em promover o bem geral de todas as pessoas de nosso círculo de influência, é certo que contribuiremos para evitar essa ignorância brutal de passarmos o reino humano pela moedora de almas e corpos, que são as guerras.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O desgaste é passageiro, evite cair no conto da imaginação, que o considera eterno. Há vida mais abundante disponível para ser experimentada, mas é preciso atravessar a barreira do desgaste para a desfrutar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Muita conversa e pouca prática, isso há de ser corrigido o quanto antes para não fomentar decepções. É bom conversar e trocar ideias, mas se ninguém toma uma iniciativa prática, no fim tudo será conversa jogada fora.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando a alma se sente segura, há mais conforto também, porém, não se pode pretender que esse seja um estado de ânimo constante, porque assim se perderia o necessário espírito de aventura que conduz a novas conquistas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Uma vez que você tenha esgotado as iniciativas que estavam ao seu alcance tomar, então poderá descansar um pouco, mas sem perder o foco do processo em andamento, e preservando a ideia de consolidar seus interesses.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O silêncio pode começar a ser superado, mas com cuidado, sem atropelar ninguém, porque não se trata de competir, mas de buscar a melhor maneira de associar forças e, assim, ser possível fazer muito mais ainda.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora começa um pequeno período no qual seria interessante sua alma tomar distância de tudo e de todos, para refletir com sinceridade sobre os acontecimentos e, também, sobre o papel que você exerce neles. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo que você podia fazer sem ajuda de ninguém já foi realizado, a partir de agora é importante começar a estender sua rede de contatos, em busca de pessoas que queiram se associar e agregar força de realização.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As melhores ideias não são as que produzem ânimo exaltado, porque apesar de isso ser muito positivo, não se compara ao que se pode sentir quando as ideias são passadas para a prática. Aí sim se vive o sucesso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Por mais fortes que sejam as razões que produzem irritação, procure atravessar essa barreira o mais rapidamente possível, porque além dessas há muita mais vida para ser vivida, vida mais abundante, com aventuras.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Eventualmente, os problemas que afetam as pessoas com que você se relaciona podem vir a se tornar seus também. Isso há de ser tido em conta na hora de decidir se vai ajudar essas pessoas, ou tomar distância.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Dividir tarefas é necessário, e com justiça, porque se a divisão for apenas um exercício de empurrar responsabilidades que não se deseja arcar, então tudo acabará em conflito bastante irritado. Ninguém quer isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se a alegria é o melhor estado de ânimo possível, por que não a preservar a todo momento e diante de qualquer tarefa? Porque essa alegria deve ser decidida na intimidade do coração, independente das circunstâncias.