Igreja Batista Moriá comemora aniversário com festividades neste final de semana, em Rio Branco

A Igreja Batista Moriá comemora dois anos em Rio Branco. A igreja está localizada na Rua Campo Grande, 240, bairro João Eduardo I.

Para celebrar os dois anos, a igreja faz festividades neste final de semana, no sábado, às 19h, e no domingo, às 18h30. O culto conta com o ministro de louvor, Waleson, a ministra de louvor, Glenda, o Ev. Ceanlennon e o Pastor Moisés.

Segundo o pastor titular da igreja, Jobson, “somos uma comunidade Batista que cremos no evangelho de Jesus e que temos como missão a evangelização nas casas, presídios e centros de reabilitações hospitais, escolas e etc. Acreditamos que a Igreja deve ser um fator social transformador na sociedade”.

Por isso, através da “Ação Social Moriá”, a igreja leva atendimento médico às comunidades carentes, bem como doações de cestas básicas nas regiões do João Eduardo, Cabreúva, Portal da Amazônia e Jequitibá.