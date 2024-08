Imagens aéreas revelam crise de poluição em Rio Branco: “Parece que a cidade foi bombardeada”

O jornalista Altino Machado chamou a atenção nas redes sociais nesta terça-feira (27), para a grave crise de poluição em Rio Branco, com uma impactante observação: “Parece que a cidade foi bombardeada.”

A descrição veio após o pedido de imagens aéreas ao filmmaker Marcio Garcia, conhecido por seu drone de alta resolução, que capturou a devastadora realidade ambiental da capital acreana.

As imagens aéreas, que foram recentemente divulgadas, revelam um cenário alarmante. Rio Branco está envolta em uma densa camada de fumaça, resultado dos incêndios florestais que continuam a afetar a região. A qualidade do ar na cidade foi classificada como “muito insalubre,” refletindo uma crise ambiental de proporções graves.

As fotos mostram a cidade coberta por uma espessa nuvem de fumaça, visivelmente comprometendo a visibilidade e destacando a urgência da situação. O cenário é tão desolador que lembra as consequências de um ataque aéreo, com a fumaça obscurecendo os bairros e os principais pontos da cidade.

A situação tem sido um tópico de crescente preocupação, com a comunidade local enfrentando os efeitos adversos da poluição, que afeta a saúde pública e a qualidade de vida. A classificação de “muito insalubre” alerta para a necessidade urgente de medidas para mitigar os incêndios e melhorar a qualidade do ar.

As imagens aéreas e a descrição de Altino enfatizam a gravidade da situação em Rio Branco, destacando novamente a necessidade de ações coordenadas para enfrentar a crise e proteger a população.

A cobertura das fotos, fornecidas por Márcio Garcia, serve como um poderoso lembrete visual da crise ambiental que a cidade está enfrentando.