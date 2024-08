Um vídeo gravado na China, no último domingo (18), mostra o céu do país iluminado por sete sóis. A gravação impressionou os internautas nas redes sociais, que especularam sobre a possibilidade de as imagens terem sido feitas com ajuda de inteligência artificial.

Após a repercussão, especialistas explicaram que o vídeo foi capturado por meio de de um vidro que refletiu o sol diversas vezes, gerando uma ilusão de ótica.

Veja o vídeo: