Incêndio de altas proporções consome quintal de residência no bairro da Portal da Amazônia; VÍDEO

Um incêndio de grandes proporções está se propagando em em terreno localizado na Rua Rio Moa, no bairro Portal da Amazônia, na noite desta sexta-feira (2). As chamas consumiram parte significativa do quintal de uma residência desabitada, e há proximidade com residências locais.

De acordo com informações preliminares, não havia pessoas na casa no momento do incidente, mas os cachorros que estavam no local foram prontamente resgatados pelos vizinhos.

O Corpo de Bombeiros ainda não chegou ao cenário do incêndio, e a situação continua em desenvolvimento.

Atualizações serão feitas à medida que mais informações se tornem disponíveis.

Veja vídeo: