Influencer brasileira atacada em NY é orientada a buscar polícia

A influencer brasileira Marcela Montellato foi orientada por advogados a buscar a polícia americana e registrar uma ocorrência pelo episódio de xenofobia de que foi vítima em Nova York.

Montellato filmou o momento em que uma mulher, que se disse novaiorquina, manda que ela “volte para o seu país”.

A influenciadora estava em Nova York para encontrar com Blake Lively e outros famosos em um espaço exclusivo na pré-estreia do filme “Assim que acaba”.

Montellato aproveitou a viagem para gravar vídeos para sua conta no TikTok. Enquanto gravava um conteúdo falando sobre a experiência na viagem, foi atacada.

“Pode parar de gritar no nosso ouvido? Você não está agindo como uma pessoa normal. (…) Você é de outro país? (…) Volte para o seu país”, gritou a mulher.

Ao G1, Marcela disse não ter prestado queixa porque já tinha lidado com outras situações na viagem.

“Infelizmente, ninguém do local, além da brasileira que estava comigo, me defendeu. Foi uma situação bizarra, porque, quando ela falou ‘os nova-iorquinos são todos assim’ ou ‘volte para o seu país’, ninguém fez absolutamente nada além de olhar a situação. [Foi] Quase como se concordassem com ela. Eu decidi que não prestaria queixa, porque já tinha lidado com alguns estadunidenses complicados naquela viagem e tive a certeza de que aquele tipo de comportamento era normal”, afirmou Montellato ao G1.

Assista ao vídeo do ataque.