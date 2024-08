Ipê Empreendimentos solicita presença de cliente por notificação de convocação

A empresa Ipê Empreendimentos convoca o cliente Doremildo Augusto de Assis para comparecer à sede da companhia para tratar de assunto de seu interesse particular.

A cliente poderá entrar em contato com a empresa ou se dirigir até o endereço na Rua Nações Unidas, nº 840, bairro Bosque, em Rio Branco.

