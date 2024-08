“Já cheguei me ouvindo”, diz Marília Tavares ao chegar ao Acre para estreia no Festival do Açaí

A cantora Marília Tavares, de 17 anos, um verdadeiro fenômeno nas redes sociais com vídeos que acumulam milhões de visualizações, já está em Feijó para sua aguardada apresentação na noite deste sábado (17). Esta será a primeira vez que a roraimense sobe ao palco do Festival do Açaí, mas não é sua estreia no Acre. Em novembro de 2023, Marília já havia realizado um show em Rio Branco.

Ao chegar ao estado, a jovem cantora compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que um de seus hits tocava ao fundo. “Já cheguei me ouvindo”, escreveu na legenda. Na cidade do açaí, ela publicou uma foto deitada, descansando para a apresentação: “Chegamos, agora vou terminar de dormir”.

Veja as publicações:

Quem é Marília Tavares?

Natural de Caracaraí, uma pequena cidade no sul de Roraima com pouco mais de 20 mil habitantes, Marília Tavares começou a trilhar seu caminho musical ainda muito cedo. Aos 4 anos, ela já encantava o público cantando na igreja e em eventos locais. Embora tenha sonhado em ser médica, sua vocação para a música falou mais alto.

Aos 13 anos, Marília deu um passo importante na carreira ao participar do *The Voice Kids*. Com uma interpretação de “Águas de Março”, de Elis Regina, a jovem integrou o time de Carlinhos Brown. Embora não tenha avançado muito na competição, sua participação no programa foi um trampolim para o reconhecimento nacional.

Hoje, além de conquistar as redes sociais, Marília Tavares conta com o apoio de grandes nomes do sertanejo, incluindo Pablo, que se tornou seu empresário.