Jenilson diz que Marcus e Bocalom ‘dialogam com o passado’ e que candidatura ‘irá surpreender’

O ex-deputado estadual Jenilson Leite oficializou nesta sexta-feira (2), durante convenção partidária, a candidatura a prefeito de Rio Branco. No evento, ainda foi homologado a candidatura de Sanderson Moura como vice-prefeito.

Em entrevista coletiva, Jenilson declarou que as duas candidaturas que lideram as pesquisas – Marcus Alexandre, do MDB e Tião Bocalom, do PL -, ‘dialogam com o passado’ e não conseguiram resolver problemas atuais na capital.

Saiba mais: Em convenção, Jenilson e Sanderson Moura oficializam candidatura a Prefeitura pelo PSB

“As duas propostas que estão aí, dialogam com problemas que eles já tiveram oportunidade de resolver e não resolveram. A gente entende que é um momento de novidade. A nossa população não merece nessa eleição voltar ao passado”, disse o ex-deputado.

“Vamos surpreender”

Jenilson ainda comentou sobre as pesquisas de intenção de voto divulgadas na última semana. Na pesquisa estimulada da Real BigData, o ex-deputado pontuou 9% das intenções de votos. Um número representa uma subida de mais de 3%, se comparada com a pesquisa Delta, divulgada no último dia 23 de julho, em que Jenilson apareceu com 5,96%.

O ex-deputado declarou que espera subir ainda mais nas próximas pesquisas.

“Quem em última instância manda no voto é o eleitor. Nós temos andado nas ruas e temos percebido essa sede de mudança. Nós saímos de 5% para 9 pontos. Isso demonstra essa sede de mudança que a população quer. Acreditamos que a gente possa surpreender diante daquelas expectativas de alguém que dizia que já tinha eleição ganhada. Eleição só se resolve no dia”, disse.