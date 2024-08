Jenilson quer criar reservatório para resolver problema da água e construir UPA infantil

O ex-deputado e candidato a prefeito de Rio Branco, Jenilson Leite, do PSB, foi o entrevista do Em Cena, podcast do ContilNet, desta segunda-feira (26).

Durante a entrevista, o candidato, que também é médico infectologista, apresentou algumas propostas presentes no plano de Governo dele e de Sanderson Moura, candidato a vice-prefeito na chapa. Entre as propostas, está a criação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil.

“Hoje as pessoas que tem um pouco de dinheiro, quando o filho adoece, elas levam os filhos na Urgil ou na Unimed. Mas as pessoas que não tem condição, elas vão enfrentar longas filas nas Upas, para poder consultar. Então, Rio Branco cabe, por meio da gestão municipal, um hospital ou um centro, voltado para o atendimento das crianças, que possa incluir tanto as questões voltadas a saúde física, nos momentos de urgência, como também a saúde mental”.

Jenilson também falou sobre o principal gargalo de Rio Branco, o abastecimento de água. Segundo ele, uma das propostas é criar um reservatório de água que sirva tanto para o abastecimento, quanto para a recreação.

O ex-deputado declarou que se eleito, irá buscar o apoio dos governos estadual e federal para resolver o problema do abastecimento em Rio Branco. Ele garantiu que o Saerb, atualmente sob jurisprudência da Prefeitura, seguirá na gestão municipal.

Veja a entrevista na íntegra: