Jogos desta quinta-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Espanhol, Libertadores e Copa Sul-Americana são os destaques do futebol desta quinta-feira, 15.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série B, Brasileirão Sub-20, Brasileirão Sub-17, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol

14h – Athletic Bilbao x Getafe – ESPN 4 e Disney+

16h30 – Betis x Girona – ESPN 4 e Disney+

Europa League (3ª fase preliminar)

15h15 – Ajax x Panathinaikos – Canal GOAT

Campeonato Espanhol (2ª divisão)

15h30 – Granada x Albacete – Disney+

Copa Libertadores (oitavas de final)

19h – Nacional-URU x São Paulo – Paramount+

21h30 – Flamengo x Bolívar – ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana (oitavas de final)

19h – Athletico-PR x Belgrano – Paramount+

19h – Libertad x Sportivo Ameliano – ESPN 4 e Disney+

21h30 – Boca Juniors x Cruzeiro – Paramount+

Brasileirão Sub-17

19h – Fluminense sub-17 x Atlético-MG sub-17 – Sportv

Brasileirão Série B

21h – Operário-PR x Ituano – TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Sub-20

21h30 – Internacional sub-20 x Fluminense sub-20 – Sportv

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo; veja horário

O jogo Flamengo x Bolívar terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 21h30.

Que horas é o jogo do São Paulo?

O jogo Nacional-URU x São Paulo terá transmissão ao vivo no Paramount+, às 19h.

Qual canal irá passar o jogo do Athletico-PR pela Sul-Americana

O jogo Athletico-PR x Belgrano terá transmissão ao vivo no Paramount+, às 19h.

