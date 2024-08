Jovem acorda no mato ensanguentada após aceitar água de desconhecido

São Paulo – Uma criadora de conteúdo de 19 anos desmaiou após beber a água oferecida por um desconhecido quando voltava de uma tentativa de entrevista de emprego em Votorantim, cidade vizinha de Sorocaba, no interior paulista, na tarde de quarta-feira (31/7).

Ela acordou instantes depois, desorientada, em uma área de mato, sem blusa, com arranhões e sangue nos seios.

No dia seguinte, Kaline Ferreira registrou um boletim de ocorrência, de estupro de vulnerável, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, cidade onde ela reside.

Entrevista de emprego

A jovem identificou uma vaga de emprego que lhe interessou em um condomínio na cidade de Votorantim. Como o bairro fica na área mais rural do município vizinho, a viagem direta, por meio de aplicativo de viagem, sairia cara. Por isso, ela decidiu pegar um ônibus até o shopping Iguatemi, de onde pretendia acionar um carro de aplicativo.

Após desembarcar do coletivo, ela constatou que seu celular estava sem internet, impedindo-a de acionar o app de transporte.

“Desci a pé até a Praça de Eventos de Votorantim. Pedi ajuda, mas ninguém me ajudou. Falei que precisava chegar em uma entrevista de emprego, mas ninguém deu a mínima.”

Ela seguiu caminhando, com esperança de conseguir sinal de internet e chegar a tempo da entrevista de emprego. Constatando, instantes depois, que não conseguiria, decidiu voltar caminhando até o shopping.

Era um dia quente e ensolarado. O trajeto a ser vencido entre a praça e o shopping seria de aproximadamente 3,5 km.

Falsa ajuda

Quando iniciou a caminhada de retorno, um homem se aproximou de Kaline perguntando se ela estava bem e se precisava de ajuda. A jovem negou.

O homem insistiu, perguntando onde a jovem mora. Ela disse que, por educação, informou o bairro e ele afirmou residir perto, oferecendo uma carona. Mais uma vez, a criadora de conteúdo disse não. “Não ia ser louca de aceitar a carona de um desconhecido”, afirmou.

Kaline reiniciou sua caminhada e o homem correu até um carro sedan preto, de onde voltou com uma garrafinha d’água. “Ele disse que estava trabalhando vendendo água. Foi no carro, pegou uma garrafinha e me deu. Ele disse: ‘Pega essa garrafinha. Como vai andar até shopping e é distante, pode sentir sede’.”

A jovem se prontificou a pagar, mas o suspeito não aceitou o dinheiro. Ela então retomou a caminhada.

“Segui em frente. Estava sol, tomei um pouco da água. Depois de um tempo, senti um mal estar. Estava nervosa [pela perda da entrevista]. Pensei que era uma crise de ansiedade. Parei, respirei fundo, contei de um até dez. Tudo estava ficando preto, embaçado. Quando me encostei, apaguei e não vi mais nada dali para frente.”

Sem blusa e com sangue

Quando a vítima acordou, estava em um lugar “totalmente diferente” de onde havia bebido a água. Com os pensamentos confusos e ainda se sentindo como se estivesse dopada, ela notou estar em uma área de mata em uma rua sem saída.

“Olhei para o lado e vi minha blusa rasgada, com sangue. Minha boca estava inchada. Meus seios estavam cobertos com sangue, arranhados. Estava tentando raciocinar, minha mente estava confusa. Só sabia chorar”, disse.

O criminoso levou da vítima somente a capinha do celular. O aparelho e todos os objetos de valor dela, além dos documentos, estavam espalhados pelo chão. “Não queria acreditar no que estava acontecendo.”

Com dificuldade, ela caminhou até chegar em uma rua movimentada, onde lhe informaram ser o bairro Vitória Régia, já em Sorocaba, a quase 20 km de distância de onde foi abordada pelo criminoso.

Apesar de ferida e nitidamente abalada, ninguém ajudou a vítima, que conseguiu apoio somente instantes depois, quando entrou em um bar. No local, conseguiu enviar mensagem para amigos com sua localização. Eles a levaram para um hospital da região.

“Não vi maldade”

Por atuar como criadora de conteúdo, com 17 mil seguidores, Kaline resolveu compartilhar em suas redes o que aconteceu como um alerta.

“Mas o incrível é que algumas mulheres vieram me julgar. Como eu ia imaginar que naquela água ia ter alguma coisa? O homem falou que trabalhava vendendo água. Não vi maldade nenhuma nisso.”

O suspeito é alto, branco, magro, com uma tatuagem no pescoço “com algo escrito”. Ele trajava calça jeans clara e uma camiseta preta, como consta em relatório da Polícia Civil.

Até a publicação desta reportagem, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) não havia se manifestado sobre a ocorrência. O espaço segue aberto.