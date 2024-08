Jovem com menos de 18 anos é quase morta na frente do filho por ex-marido no Acre

Na noite desta terça-feira (27), em Cruzeiro do Sul, um jovem de 19 anos tentou matar a ex-esposa, de 17 anos, ao enforcá-la e esfaqueá-la por não aceitar o término do relacionamento. As agressões começaram enquanto a vítima dormia ao lado do filho do casal, de 1 ano e 5 meses.

“Segundo ela, o ex-marido a esganou e nesse momento ela desfaleceu e quando voltou o sentido já estava com sangramento devido às perfurações. Ele deixou a companheira ferida e levou o filho do casal, tendo entregue logo em seguida para a sua mãe, que vai devolver a criança”, citou o subcomandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, Capitão Odair Nogueira ao Ac24horas.

O oficial continuou afirmando que a vítima, que apresentava hematomas, inclusive um visível no olho direito causado por agressões anteriores, expressou interesse em solicitar uma medida protetiva devido à recorrência dos abusos. O agressor tentou fugir, mas foi contido, preso no local e conduzido à delegacia.

“Essa não é a primeira vez que essa mulher é agredida, mas somente agora, ela solicitou a medida protetiva. Isso é comum. As pessoas, às vezes, ou por medo, ou por algum outro motivo, deixam de procurar ajudar e só procuram quando realmente chega no limite, já onde não aguentam mais”, recomendou o militar.

Após o ataque, o agressor fugiu e levou a criança para a casa de sua mãe. A vítima foi socorrida e levada à UPA, sendo transferida para o Hospital do Juruá devido à gravidade das facadas nas costas e no abdômen. A polícia fez buscas, mas não encontrou o suspeito. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada.