Judoca chora pela morte do irmão de 7 anos após luta nas Olimpíadas

A judoca Rochele Nunes, que representa Portugal nas Olimpíadas, foi eliminada após perder a luta contra a bósnia Larisa Ceric e chorou ao falar da vida pessoal após o combate. Segundo a atleta, ela viveu um drama familiar meses antes de competir em Paris.

Nascida no Rio Grande do Sul, mas naturalizada portuguesa, Rochele teve que lidar com a morte do irmão recentemente e se emocionou. “Eu nem sabia se eu ia ter condições de estar aqui. Há seis meses eu perdi meu irmão de sete anos, e foi muito difícil de ser forte. Pela primeira vez na vida, eu pensei em desistir. Se eu estou aqui, é porque minha família me apoiou”, disse aos prantos para a Globo.

Em seguida, a judoca continuou, citando a enchente no Rio Grande do Sul. “Existe dor maior [do que perder a luta]. Eu ter perdido ele há seis meses foi… Depois a minha mãe perdeu a casa na enchente. Foi muito difícil estar aqui mentalmente.”

Por fim, Rochele falou sobre a luta e disse que preferiu desmaiar com o golpe aplicado do que desistir. “Mas eu queria, eu me preparei muito, muito mesmo. Foi muito sofrido. Mas eu estou orgulhosa do meu percurso. É por isso, que eu desmaiei, eu não ia entregar de mão beijada”, confessou.