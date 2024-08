Latam: passageiros são informados que viajarão de Voepass antes de comprar bilhete

A Latam Airlines Brasil, que comercializa bilhetes aéreos da Voepass, afirma que seus clientes são informados de que viajarão em uma aeronave operada por outra companhia antes mesmo de finalizarem suas compras — caso esta seja a circunstância.

As empresas Voepass e a Latam têm uma parceira de codeshare, modalidade em que o usuário compra passagem de uma aérea e embarca no avião de outra.

Somente em 2023, a Latam comercializou mais de 350 mil passagens para voos operados pela Voepass. A parceria das empresas engloba 26 destinos brasileiros, sendo os mais buscados Ribeirão Preto, Joinville e Presidente Prudente.

O codeshare é uma modalidade comum no mercado de aviação. Outras empresas têm este tipo parceria com a Latam, como Qatar Airways, Iberia Airlines e British Airways.

A queda de um avião da Voepass na sexta-feira (9), em Vinhedo (SP) deixou 62 mortos.

Questionada pela CNN, a Latam informou que, no momento da compra de um bilhete, “a empresa responsável pelo voo e o modelo de aeronave prevista para aqueles deslocamentos são devidamente informados ao passageiro antes mesmo da sua decisão pela compra”. A empresa ilustrou a operação por meio das seguintes imagem:

Voepass foi aérea que mais cresceu no último ano

A Voepass é, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a empresa aérea que mais cresceu no Brasil no último ano, entre julho de 2023 e junho de 2024, considerando voos domésticos.

O RPK (Revenue Passenger Kilometres, em inglês) é o indicador que mede demanda, multiplicando o número de passageiros pagantes pelos quilômetros viajados. No período mencionado, a Voepass cresceu 39,3%.

As maiores aéreas do país, Latam, Azul e Gol, que concentram 99% do mercado, tiveram variações menos expressivas em suas demandas (6,6%, 5,4% e -1,9%, respectivamente). Nenhuma das demais se aproximou do crescimento da Voepass.

Como mostrou a CNN, a Voepass é a quarta maior aérea do país, com 0,5% de participação de mercado, atrás apenas das três principais companhias. A empresa opera apenas aeronaves da fabricante franco-italiana Avions de Transport Régional (ATR).