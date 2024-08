Leila Galvão é condenada a devolução de quase R$ 90 mil; Coligação e MP pedem impugnação

A disputa eleitoral em Brasileia ganhou um novo capítulo com o pedido de impugnação da candidatura de Leila Galvão, que busca a Prefeitura do município. A Coligação Brasileia no Rumo Certo e o Ministério Público Eleitoral protocolaram ações contra o registro da candidatura de Leila Galvão, apresentando argumentos fundamentados em duas condenações anteriores emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCEAC).

A Coligação Brasileia no Rumo Certo, vinculada ao Partido Progressistas (PP), apresentou sua impugnação no último sábado, (17), enquanto o Ministério Público Eleitoral fez o mesmo na manhã deste domingo, (18). Ambos os pedidos se baseiam em ácórdãos do TCEAC que condenaram Leila Galvão por irregularidades durante sua administração anterior como prefeita.

Os dois ácórdãos citados são os de números 10.079/2016 e 13.434/2022. No primeiro ácórdão, Leila Galvão foi condenada a devolver a quantia de R$ 31 mil, além de enfrentar outras sanções financeiras.

No segundo ácórdão, a condenação foi de R$ 55 mil, também acompanhada de penalidades adicionais. Ambos os ácórdãos apontam falhas graves na administração de Galvão durante seu tempo no cargo de prefeita.

Repercussão na Campanha

Leila Galvão, que oficializou sua candidatura à Prefeitura de Brasileia pelo MDB em convenção realizada no dia 6 de agosto de 2024, afirmou durante o evento que está comprometida com a missão de promover melhorias para o município. A pré-candidata destacou que sua caminhada tem o objetivo de trazer uma “Brasileia melhor” para seus habitantes.

Próximos Passos

As ações de impugnação apresentadas pela coligação e pelo Ministério Público Eleitoral agora serão analisadas pelos órgãos competentes. A decisão sobre a validade da candidatura de Leila Galvão será crucial para o andamento das eleições em Brasileia e para o cenário político local.

O desfecho desses pedidos poderá influenciar significativamente a corrida eleitoral e as estratégias dos candidatos envolvidos. Os envolvidos aguardam o julgamento dessas ações para seguir com suas respectivas campanhas eleitorais.