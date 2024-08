Ligue 180, canal de denúncias de violência contra a mulher, passa por mudanças e fica mais completo

“Não é o dinheiro que foi gasto, que foi perdido. Mas as ameaças por não dar o dinheiro no momento em que ele queria. Ele começou com a psicológica. Começou com as chantagens e partiu para a física. E hoje, eu penso e olho que se eu tivesse parado, tivesse entendido desde o início os sinais, eu acredito que eu não tinha passado por tudo aquilo que eu passei no fim”, diz a vítima.