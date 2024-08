A cantora Luísa Sonza, 26, fez uma homenagem de aniversário em suas redes sociais neste domingo (18) para seu namorado, Luis Ribeirinho, 29.

“Parabéns para o meu amor! Obrigada por ser um homem tão incrível que me cuida e que faz eu me sentir tão amada, te amo te amo! Feliz niver”, escreveu a artista na legenda de uma imagem do casal. Em seguida, publicou uma foto deles juntos em outro momento.