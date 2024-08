Lula faz sessão de fotos para materiais de campanha com candidatos a prefeituras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste sábado (10) com a cúpula do Partido dos Trabalhadores para uma sessão de fotos. O material será usada nas campanhas de candidatos às prefeituras do país. O PT já vinha organizando horários na agenda do presidente, da primeira-dama, Janja da Silva, e de ministros para a publicidade.

Conforme antecipou a CNN, a ideia é que os pré-candidatos do partido já tenham material disponível com as autoridades do primeiro escalão do governo mesmo antes do início oficial da campanha. As siglas têm até o dia 15 de agosto para realizarem os registros na justiça eleitoral.

Os materiais também são destinados a candidatos de outros partidos que têm aliança ou são apoiados pelo PT.

Pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as propagandas nas ruas e na internet começam a partir do dia 16 de agosto. Nesta data, os candidatos poderão fazer carreatas, comícios e panfletagem apenas entre 8h e às 22h.

Na TV e no rádio, o horário eleitoral gratuito no primeiro turno começará no dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro.