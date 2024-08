Lula lamenta morte de Silvio Santos: “Fim de uma era na comunicação”

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou a morte de Silvio Santos, aos 93 anos, neste sábado (17/8). Em sua rede X, antigo Twitter, Lula usou uma foto dos dois dando um aperto de mão e falou: “foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país”, afirmou. Lula ainda completou: “A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país”

Lula elogiou a trajetória de Silvio: “Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio. Mas será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas “colegas de trabalho”, como carinhosamente chamava as telespectadoras”.

“Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil”, concluiu o presidente.

Veja post:

Um dos maiores nomes da história da TV brasileira, Silvio Santos morreu aos 93 anos, na madrugada deste sábado (17/8), após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1. Silvio Santos deixa seis filhas, que vão continuar o legado do pai no comando do SBT.