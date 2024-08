“Mesmo aqueles que são negacionistas não podem continuar negando a crise climática. Temos que combater as mudanças do clima com muita inteligência, investimento, inclusive com financiamento dos países mais ricos que já devastaram suas florestas. Essa conta não pode ser apenas do Sul Global”, escreveu Lula em seu perfil no X.

Durante a tarde deste domingo, Lula participou de uma reunião de emergência com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na sede do Ibama em Brasília (DF). Segundo o presidente, os incêndios estão sendo causados por criminosos e são investigados pela Polícia Federal (PF). Mais de 3 mil brigadistas tentam combater o fogo.

A situação é particularmente dramática em cidades como Ribeirão Preto (SP), Brasília (DF), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG) e Goiânia (GO), que foram tomadas por nuvens de fumaça provocadas pelos incêndios.

Caos e fumaça

Em Goiânia, voos foram cancelados por conta da visibilidade. Já o aeroporto de Rio Preto foi completamente paralisado por causa das condições climáticas. Na cidade do interior de São Paulo houve a evacuação de um condomínio residencial por causa da proximidade com um incêndio florestal.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou situação de emergência em 45 municípios, com alerta máximo para queimadas.

A Polícia Federal já abriu 31 inquéritos para investigar a autoria desses incêndios. Um homem identificado como Alessandro Arantes, de 42 anos, foi preso pela PM de São Paulo no momento em que ateava fogo em uma área de Batatais, na região de Franca. A polícia encontrou vídeos no celular do homem em que ele comemorava os incêndios.