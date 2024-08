Mãe e filho ficam feridos após colisão entre carro e moto em Rio Branco

O motociclista Wilian Vitor Lima de Souza, 19 anos, e sua mãe, Dayane Brito de Souza Lima, 39, ficaram feridos na tarde desta sexta-feira (9), no cruzamento das ruas Marte e Vênus, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o motorista de um carro Ford Ka, de cor prata e placa QLX-9833, trafegava pela rua Marte, no sentido bairro-centro, que é a via preferencial. Quando o motociclista Wilian, com sua mãe na garupa, trafegando em uma motocicleta Yamaha Factor, de cor preta e placa OVG-9979, invadiu a preferencial e colidiu lateralmente com o Ford Ka.

Com o impacto, Wilian e Dayane foram arremessados ao asfalto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e duas ambulâncias básicas foram enviadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Wilian e Dayane ao pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo os socorristas, Wilian sofreu uma possível fratura na perna direita, além de lombalgia e cervicalgia. Já Dayane sofreu fraturas no braço e na perna direita. Ambos deram entrada no hospital em estado de saúde estável.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.