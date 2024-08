Maior parte dos passageiros morreu de politraumatismo, diz IML

A maior parte das vítimas do acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, morreu de politraumatismo, de acordo com o superintendente da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, Claudinei Salomão.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Salomão afirmou que a força-tarefa dos peritos conta com quase 30 profissionais e que, até o fim desta segunda-feira (12/8), pelo menos 30 corpos devem ser identificados.

O especialista disse ainda que não são todos os corpos que precisam de uma identificação odontológica e que não há muitos casos em que será necessário uma análise de DNA.