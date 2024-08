Manu Bahtidão surpreende Douglas Richer com mensagem no aniversário do jornalista: “acompanho suas matérias”

No dia 5 de agosto, Douglas Richer recebeu uma surpresa especial da cantora Manu Bahtidão. Em um áudio enviado por Manu, ela revelou que acompanha com atenção as matérias publicadas por Richer. Coincidentemente, o áudio chegou no mesmo dia em que Richer estava comemorando seu aniversário, enquanto Manu estava no Acre realizando shows em uma de suas turnês mais esperadas.

Em entrevista ao ContilNet, Douglas Richer expressou sua alegria e surpresa ao ouvir a mensagem de Manu. “Eu fiquei muito feliz em saber que Manu Bahtidão está acompanhando o meu trabalho. É um verdadeiro privilégio ter o reconhecimento de uma artista tão talentosa e influente,” afirmou Richer.

Ele também mencionou que, apesar de ainda não terem conseguido se encontrar pessoalmente, Manu prometeu que esse encontro será possível em breve. Richer concluiu sua entrevista agradecendo pelo apoio e pela admiração de Manu, destacando a importância da valorização mútua entre artistas e a mídia.

Veja o trecho das conversa da cantora com o jornalista acreano: