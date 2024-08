Manu Gavassi volta atrás em treta com Juliette: “Escândalo ridículo”

Em participação no De Frente com Blogueirinha, exibido no YouTube, Manu Gavassi voltou atrás na treta com Juliette. A ex-BBB se envolveu na polêmica depois de acusar a cantora de plágio, em agosto do ano passado, depois do lançamento do hit Quase Namoro, um feat com Marina Sena. “Escândalo ridículo”, disse.

“Não foi plágio! Houve semelhanças, mas não foi culpa dela, foi culpa do designer. Ou seja, eu me plagiei, e depois fiz um escândalo ridículo. Sendo que eu que tinha feito o próprio plágio”, ressaltou colocando um fim na polêmica, se referindo ao single Áudio de Desculpas, que foi inspirado em Gracinha.

Gavassi alegou que a fonte usada no projeto visual do trabalho de Juliette era “aberta” e, sendo assim, qualquer pessoa poderia utilizá-la: “Não. E eu não estou falando que é parecido, sendo que é uma fonte aberta, eu nem paguei essa fonte. Eu descobri isso depois”.

Manu relembrou que, na época em que acusou a nordestina, acabou desabafando o que estava sentido. “Muito coisa é parecida e eu não sou o alecrim dourado, dona da propriedade intelectual de tudo, eu entendo isso. Mas enfim, falei o que eu queria falar na época”, frisou.

Por fim, Mani Gavassi destacou que, além da escolha da artista, existe toda uma equipe envolvida. “Não acho que foi plágio, de jeito nenhum. Mas, eu acho que existe uma linha tênue entre essas semelhanças. A equipe que trabalha e o que a gente respeita e o que a gente ignora”, concluiu.

“Ser original dá trabalho”

Em conversa para o canal Acessíveis Cast, no YouTube, em agosto do ano passado, Manu Gavassi disse ter ficado chateada com Juliette, após fãs apontarem semelhanças entre seu projeto Gracinha, lançado em 2021, e o clipe de Quase não namoro, da ex-BBB em parceria com Marina Sena.

“A Juliette é uma pessoa maravilhosa, eu amo muito a Ju. Ela me ligou antes de tudo sair, o que foi de uma decência, uma classe, uma elegância, de um caráter que poucas pessoas têm nesse meio”, explicou, destacando que o contato aconteceu antes de toda polêmica.

Porém, mesmo assim, a cantora não escondeu seu desapontamento ao notar que de fato, existem características iguais, afirmando: “Sobre a equipe, tenho algumas coisas a falar”. E completou para o podcast apresentado por Titi Müller e Marimoon:

“Não tem como não prestar atenção ao que os outros profissionais da sua área estão fazendo em um mercado tão pequeno. Olhar para o lado, ver o que está acontecendo e cada uma respeitar a outra. Assim, eu acho bonito”, frisou.

Manu Gavassi finalizou alfinetando a nordestina, dando a entender que falta singularidade nas produções feitas por ela. “Ser original dá trabalho, mas é legal”, garantiu.