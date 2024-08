Maratona para todos abre espaço para atletas amadores na Olimpíada

Já imaginou correr o percurso da Maratona Olímpica, mesmo sem ser um atleta de ponta ou ter alcançado o índice olímpico? Pois bem, durante esta edição dos Jogos, mais de 40 mil atletas amadores poderão realizar esse sonho e percorrer o trajeto no mesmo dia em que os corredores de elite, no sábado (10).

O evento proporcionará uma experiência única, alinhada ao lema dos próximos Jogos, “Games Wide Open” (Jogos Amplamente Abertos). Haverá duas opções de corrida: uma no mesmo trajeto da prova olímpica, com a tradicional distância de 42,195 km, e outra de 10 km. Ambas contarão com milhares de participantes de 110 países e acontecerão poucas horas após o evento Olímpico masculino.

Alguns eventos foram realizados para reunir as pessoas que participarão do evento, sendo o primeiro em 2019, na Place de la Concorde, durante um festival esportivo que apresentou ao público as disciplinas Olímpicas e Paralímpicas. Desde então, mais eventos foram organizados, oferecendo a participação na prova como prêmio.

O percurso original terá a largada às 21h00 (hora local) e passará por nove cidades: Paris, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville-d’Avray, Versalhes, Viroflay, Chaville, Meudon e Issy-les-Moulineaux. A corrida começará no Hôtel de Ville (Prefeitura de Paris) e terminará no Les Invalides. Já o percurso de 10 km será realizado na região central de Paris, com largada às 23h30 (hora local).

Foto: Olympics/Paris 2024

O percurso

Como um tributo especial, o percurso da maratona se inspirará na marcha das mulheres a Versalhes, que, em outubro de 1789, caminharam de Paris a Versalhes para exigir reformas durante a Revolução Francesa. Este é um reconhecimento poderoso da força e determinação feminina.

A maratona em si já é desafiadora, e a prova de Paris costuma ser bastante exigente por passar por ruas históricas e inclinações. Nesta edição especial, o trajeto contará com subidas e descidas desafiadoras, adicionando uma camada extra de dificuldade à prova. Apesar de ser uma prova ainda mais desafiadora, cenários icônicos devem contribuir para uma experiência única em meio às ruas históricas da Cidade Luz.

Conforme matéria da Gazeta Esportiva, Matheus Velho, César Condrati, Isabel Volpee e Alana Lasse são alguns dos brasileiros que participarão deste momento único.

Curiosidade

Na Marathon Pour Tous Paris 2024, um quarto dos corredores fará a distância de 42,195 km pela primeira vez. A iniciativa é excelente tanto para incentivar a prática esportiva quanto para aproximar o público do esporte olímpico. Será que teremos algo parecido em Los Angeles 2028?