Marcus Alexandre anuncia agenda de sábado com foco em encontros e gravações

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre, tem um sábado (24) movimentado programado para a capital acreana. A agenda do dia inclui uma série de eventos que visam fortalecer sua campanha e engajar a população na sua candidatura.

Marcus Alexandre, agora filiado ao MDB, já foi prefeito de Rio Branco pelo PT em 2012 e reeleito em 2016.

A programação de Marcus Alexandre começa às 8h com o “Encontro do 15 e Bandeiraço”, que ocorrerá na Estrada da Floresta, em frente ao Point do Baião. Este evento é uma oportunidade para o candidato se conectar com eleitores e mostrar seu apoio às bandeiras de sua campanha.

Entre 9h e 12h, Marcus se dedicará às gravações de programas eleitorais, um momento crucial para a divulgação de suas propostas e para alcançar um público mais amplo através dos meios de comunicação.

À tarde, das 14h às 16h, o candidato realizará reuniões com candidatos a vereadores em diferentes bairros de Rio Branco. Estas reuniões visam alinhar estratégias e fortalecer a rede de apoio em áreas chave da cidade.

O dia será encerrado com uma reunião às 16h com os moradores do Ramal do Evandro, acompanhado pelo candidato a vereador Jó do Acre. Este encontro é parte do esforço de Marcus Alexandre para se aproximar das comunidades e entender suas necessidades e preocupações diretamente.