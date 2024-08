Marcus Alexandre fecha plano de governo para registrar a candidatura esta semana

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, tem dedicado bastante tempo nos últimos dias para finalizar seu Plano de Governo. O documento foi elaborado por mais de 300 técnicos e recebeu contribuições da comunidade em reuniões de bairros.

O Plano de Governo de Marcus Alexandre é coordenado pelo professor aposentado da Universidade Federal do Acre e ganhou reforço do médico Thor Dantas nos últimos dias.

“O Plano de Governo é um instrumento muito importante para mim, é a materialização dos nossos compromissos com a cidade, com as pessoas. Estamos trabalhando na elaboração deste documento desde o mês de janeiro, dividimos o plano em 28 áreas temáticas e apresentamos um diagnóstico, propostas e soluções para todas elas, como saúde, educação, infraestrutura, abastecimento de água, transporte coletivo, produção, meio ambiente e mudanças climáticas, empreendedorismo, negócios inovadores, entre outras”, disse o pré-candidato.

Marcus Alexandre enfatizou que fará uma campanha baseada no dialogo e na apresentação de soluções para os problemas da cidade. “Estudamos muito os problemas da cidade e ouvimos as reivindicações e os anseios das pessoas nos bairros com as Rodas Democráticas, iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães (FUG), nossa campanha terá como foco apresentar soluções para melhor a cidade e a vida das pessoas”, finalizou.