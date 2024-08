MC Daniel assume namoro com Lorena Maria após pedido em Noronha

O cantor MC Daniel assumiu o namoro com a influencer Lorena Maria durante uma viagem do casal a Fernando de Noronha. Ao jornalista Hugo Gloss, o funkeiro teceu elogios ao novo amor e garantiu que o público terá uma versão romântica do Falcão do Funk.

“A Lorena chegou na minha vida no momento certo. Ela é uma mulher do bem, inteligente, carismática. Fernando de Noronha trouxe pra nós a vontade e o desejo de começar uma relação. Agora vocês vão ver a versão romântica do Fafá, e eu tô muito feliz com isso”, disse o cantor.

Lorena, por sua vez, comemorou o pedido de namoro feito em Noronha: “Daniel é uma pessoa que me surpreende muito positivamente, todos os dias.”

“Estou muito feliz e tranquila por amar uma pessoa como ele. Amei o pedido de namoro, como foi, onde foi… amo ele, a família, os amigos. Me sinto numa grande família e me sinto muito amada. Ele é incrível”, completou.