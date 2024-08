Médicos retiram enguia viva e limão de abdômen de paciente; entenda

Um caso raro intrigou médicos do Vietnã. Um homem estava com uma enguia viva de 60 cm de comprimento no seu abdômen. Segundo os médicos, ele também estava com um limão na região. Ele havia introduzido o animal no ânus com objetivo de ter prazer sexual. As informações são do Vietnam News e Extra.

Após sentir fortes dores abdominais, o homem foi internado no dia 27 de julho no Hospital Viet Duc, em Hanói. O animal estava mastigando as entranhas do paciente e buscava uma saída.