Miss Universe Acre celebra após título: “Feliz de fazer parte da nova era da beleza com propósito”

Após ser coroada Miss Universe Acre 2024 na noite de quinta-feira (8), Laryssa Costa, advogada e mãe de duas meninas, fez um pronunciamento emocionado nas redes sociais nesta sexta-feira (9). A nova Miss Universe Acre utilizou o Instagram para refletir sobre sua jornada pessoal e as mudanças no mundo dos concursos de beleza.

Em seu discurso, Laryssa compartilhou pensamentos profundos sobre sua trajetória e os desafios que enfrentou. Ela iniciou mencionando uma citação de uma amiga: “Nós não somos, nós estamos”. Laryssa explicou como, até pouco tempo atrás, sua vida era centrada exclusivamente no lar, um “emprego não oficial” que lhe trouxe mais aprendizado do que qualquer outra experiência. “Me desafiou, me ensinou sobre humildade e doação, e também me estimulou”, afirmou.

Laryssa destacou o impacto das palavras de sua mãe, que sempre a incentivaram a acreditar em seu potencial. Ela também refletiu sobre a evolução dos concursos de beleza, que, segundo ela, agora acompanham as mudanças na sociedade. “Vivemos o progresso! As mudanças nas regras dos concursos de beleza ocorreram a nível internacional e estão alinhadas com a evolução da sociedade. Hoje, temos filhos e também somos mães solteiras, temos carreiras independente do nosso estado civil, e o mundo miss não poderia deixar de acompanhar tamanha evolução.”

Laryssa expressa sua gratidão e entusiasmo por representar a mulher acreana e a figura feminina moderna. “Feliz de fazer parte dessa história, da nova era da beleza com propósito”, disse.

Em sua mensagem, ela também prometeu usar sua posição para incentivar outras mulheres a reconhecerem sua capacidade e grandeza. Com um espírito de gratidão e um compromisso firme com a mudança, a nova Miss Universe Acre 2024 prometeu fazer a diferença e ressignificar o mundo miss com sua visão e valores.