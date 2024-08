“Sinto que o que criei realmente abordou o trauma que as mulheres, como um coletivo, sentem com o abandono de figuras masculinas e paternas. E as ações que tomamos para curar essa ferida”, disse Ava.

Após a gravação, ela chegou a postar uma foto ao lado da lápide no Instagram. “Vocês não vão acreditar no vídeo que fiz no túmulo do meu pai”, escreveu como legenda